Ainakin 79 vankia kuollut rikollisjengien mellakoissa Ecuadorissa – näin armeija rynni liekkien läpi vankilaan

Kolmessa eri vankilassa alkaneissa väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 79 vankia.

Väkivaltaiset mellakat syttyivät Cuencan ja Latacungan vankiloissa, jotka sijaitsevat Andien vuoristossa. Lisäksi vankeja on kuollut myös Guayaquilissa, joka on maan suurin kaupunki.

Ecuadorin vankilat ovat ylikansoitettuja. Vankiloissa on laskettu tilaa olevan yhteensä 29 000 vangille, mutta tällä hetkellä vankeja on yli 38 000. Vanginvartijoita maassa on noin 1 500.