Ainakin 18 kuollut bussipalossa Pakistanissa, kuolleista 12 lapsia

Pakistan on kärsinyt syksyn aikana historiallisen kovista sateista, jotka ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen rajua tulvimista. Pakistanin pinta-alasta peräti kolmasosa on ollut tulvavesien vallassa. Kahdeksan miljoonan ihmisen on kerrottu paenneen tulvia maan sisällä, ja tuhojen on arvioitu olevan 28 miljardia dollaria.