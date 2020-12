Aikuisen epäillään välittäneen 13-vuotiaille alkoholia Lohjalla jo pidemmän aikaa – poliisi tutkii törkeää alkoholirikosta ja pahoinpitelyitä

– Pahoinpitely-nimikkeet liittyvät alkoholin nauttimisesta nuorille aiheutuneisiin seurauksiin. Poliisi epäilee, että kyseinen henkilö on välittänyt sekä mietoja että vahvoja alkoholijuomia kymmenille nuorille, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Toiminta alkanut mahdollisesti jo vuonna 2018

Poliisin mukaan tutkinnassa on tullut ilmi viitteitä siitä, että nuorille olisi välitetty alkoholia mahdollisesti jo vuodesta 2018 saakka. Tutkintaan päätyneiden tapausten epäillään tapahtuneen kuluvan vuoden kesän ja syksyn aikana.

Koska toiminta on ollut niin laajamittaista, poliisin mukaan tarkkoja määriä nuorille välitetyn alkoholin määrästä on mahdotonta selvittää. Virkavallan tiedossa olevissa tapauksissa välitetyt juomat ovat olleet Suomessa laillisesti myytäviä alkoholijuomia.

Epäilty on tutkinnan aikana ollut vangittuna, mutta nyt hänet on vapautettu. Asian esitutkinta on loppusuoralla.