Ähtärin eläinpuiston karhut heräsivät talviuniltaan: "Varma kevään merkki"

Ähtärin eläinpuiston karhut ovat heränneet talviuniltaan.

Eläintenhoitajien mukaan karhujen herääminen on edennyt odotetusti. Ähtärin karhut ovat viime vuosina heräilleet samoihin aikoihin, eli helmi-maaliskuun vaihteessa, kun sää lämpeää.

– Karhujen herääminen on aina varma kevään merkki. On hienoa seurata, kuinka ne venyttelevät ja virkistyvät pitkän talvilevon jälkeen, kertoo eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski.



Ähtärin eläinpuistossa on ollut karhuja sen perustamisesta lähtien. Tällä hetkellä siellä asuu viisi karhua.

