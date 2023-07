Afrikan unioni vaatii Nigerin vallankaappaajia perääntymään – EU keskeyttänyt kaiken turvallisuusyhteistyön maan kanssa

Afrikan maiden yhteistyöjärjestö Afrikan unioni (AU) tuomitsee Nigerin vallankaappauksen ja vaatii, että vallan kaapanneet sotilaat palaavat kasarmeihinsa ja palauttavat maahan perustuslaillisen järjestyksen.



AU:n rauhan ja turvallisuuden neuvosto vaatii lausunnossaan, että sotilaat luopuvat kaappausyrityksestään viidentoista päivän kuluessa.



Kaappaajat ovat teljenneet presidentti Mohamed Bazoumin presidentinpalatsiin ja ilmoittaneet, että maan johtajaksi on nimitetty kenraali Abdourahamane Tchiani.



Samalla EU ilmoitti, ettei se tule tunnustamaan Nigerin kaappaajia ja aikoo välittömästi keskeyttää kaiken turvallisuusyhteistyön maan kanssa.



EU:n korkea edustaja Josep Borrell totesi lausunnoss aan, että presidentti Bazoum on valittu demokraattisissa vaaleissa, joten hän on edelleen Nigerin laillinen presidentti.



– Kaappaajien ilmoitus perustuslain jäädyttämisestä ja demokraattisten toimielinten hajottamisesta heikentää Nigerin valtiota ja kansaa, Borrell tuomitsi ja vaati nigeriläisten rauhan, vakauden ja turvallisuuden turvaamista.



EU on Borrellin mukaan valmis tukemaan Länsi-Afrikan talousyhteisö Ecowasin päätöksiä, myös mahdollisia talouspakotteita koskien.