Afganistanin maanjäristyksen uhriluku kasvaa – Suomen Punainen Risti: "Apua ollaan valmiita lähettämään, jos pyyntö tulee "

SPR:n kansainvälisen avun johtajan Tiina Saarikosken mukaan SPR odottaa parhaillaan lisätietoja alueelta. Afganistanissa eilen tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhreja on jo yli 2000 ja loukkaantuneita yli 9000. Uhriluku voi nousta edelleen, sillä ihmisiä on loukussa romahtaneiden talojen raunioissa.

– Logistiikka-apu on sellaista, mitä hyvin usein lähetetään Suomesta. Meillä on hyvä logistiikkaosaaminen. Sen avulla lähetetty apu saadaan hyvin varastoitua ja toimitettua alueille, joilla suurin tarve on, Saarikoski kertoo.

Talebanin valtakaudella Afganistanin tilanne on huonontunut jatkuvasti

Taleban on hallinnut Afganistania reilut kaksi vuotta. Sinä aikana kansainvälisen avun määrä on vähentynyt merkittävästi ja avun toimittaminen perille on entistä vaikeampaa. Punaisen Puolikuun ja Punaisen Ristin kansainvälisellä liitolla on paikallisten viranomaisten lupa toimia maassa.