Adhd-diagnoosien määrä kasvaa nopeasti – "Pään sisällä valtava kasa kengännauhoja"

Kolmekymppinen Cecilia sai adhd-diagnoosin 19-vuotiaana. Cecilia sanoo STT:lle, että ihmisen oma kokemus eroaa usein valtavasti siitä, kuinka muut hänet näkevät. Kun Cecilia on puhunut adhd-diagnoosistaan, hänelle on usein kerrottu, että sitä ei hänestä uskoisi. Adhd kuitenkin vaikuttaa moneen asiaan Cecilian elämässä.

– Ajatuksen kulku on kuin pään sisällä olisi valtava kasa kengännauhoja, joiden päätä on vaikea löytää. Täytyy muistaa, mitä on sanonut, hakea tietoa aivoista ja lajitella sitä oikeaan järjestykseen.