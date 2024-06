Aarni Mikkola julkaisi kuvan vuosien takaa – kertoo koskettavasti nuoruuden häpeästään

– Mulle opetettiin sanoin, esimerkein ja jopa väkivallan kautta, että se on väärin. Musta itsestäni tuntui, että oon virheellinen, enkä osannut muuttaa sitä.

Tällä viikolla on Pride-viikko ja huomenna lauantaina on luvassa iso kulkue, jonka jälkeen on puistojuhla. Mikkola avaa ajatuksia, mitä Pride-viikko hänelle merkitsee.