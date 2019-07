Äärioikeistolaisten hallusta löytyi moderni ohjus Italiassa – yksi pidätetyistä puolueaktiivi Forza Nuova -puolueessa

Terrorisminvastainen poliisi on löytänyt ratsioissa ohjuksen ja muita raskaita aseita, kuten rynnäkkökiväärejä. Takavarikoitujen tavaroiden joukossa on myös runsaasti uusnatsipropagandaa.

Yksi pidätetyistä on Fabio Del Bergiolo, 50, joka on entinen tullityöntekijä. Hän on myös italialaisen Forza Nuova -puolueen aktiivi, ja on ollut ehdolla vaaleissa.