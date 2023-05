Äärimmäinen sääilmiö uhkaa – seuraava F1-kisa vaarassa peruuntua

Formula ykkösissä ajetaan viikonloppuna Imolassa, jos sää vain sen sallii. Emilia-Romagnan alueelle on nimittäin ennustettu kunnon myrskyä, joten tällä hetkellä saadaan jännittää toden teolla, päästäänkö Imolassa ajamaan ollenkaan.

Emilia-Romagnan alueella on satanut huhti-toukokuussa kuin saavista ja seurauksena alueella on tulvinut rajusti. Alla oleva kuva on yksi esimerkki karmeasta tilanteesta.