Aalto-yliopiston kohulehtorin tekemisistä oltu tietoisia jo vuosia puuttumatta asiaan, myös muiden opettajien käytös kummastuttaa – koulun dekaani: "Selvitämme asiaa"

Long Play julkaisi tiistaina jutun , jossa joukko Aalto-yliopiston muodin linjan opiskelijoita syytti linjan vanhempaa lehtoria Tuomas Laitista siitä, että tämä on nöyryyttänyt ja haukkunut heitä. Opiskelijoiden mukaan Laitinen olisi myös suosinut tiettyjä opiskelijoita.

Lehden mukaan ilmapiiri koulussa on kiristynyt jutun julkaisun jälkeen. Osa opiskelijoista on kerännyt Laitisen tueksi adressia. Lehden mukaan myös jutussa haastateltujen opiskelijoiden mielenterveyttä ja motiiveja on kyseenalaistettu.