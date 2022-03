97-vuotias maailmanennätyksen tehnyt Leonid sinnittelee pommitusten keskellä Harkovassa – "Enkä lähde minnekään"

Vain muutamaa kuukautta sydämiä sulattaneen kohtaamisen jälkeen Stanislavski on jumissa Harkovassa Venäjän pommittaessa kaupunkia. Unelmat ovat vaihtuneet toisiin.

– Sota alkoi 24. päivä (helmikuuta) enkä ole sen jälkeen käytännössä käynyt ulkona. Minulla on elintarvikkeita jääkaappi täynnä. Istun kotona enkä lähde mihinkään, hän vakuutti.

Tytär ei saa jättämään kotia

Stanislavskin tytär Tanja asuu Puolassa, muttei ole onnistunut suostuttelemaan isäänsä lähtemään sinne. Toisen maailmansodankin kokeneella teräsvaarilla on keinonsa sietää sotatilaa.

– Minulla on huono kuulo, joten saan nukuttua öisin enkä kuule mitään. Viime yönä oli pommituksia, ja aamulla ilmahälytyssireenit soivat taas.

– Mitä tämä on? Mitä hyötyä tästä on? 2000-luvulla ei voi olla sotaa. Sota täytyy lopettaa ja sopimukseen on päästävä, Stanislavski sanoo.