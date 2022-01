90 päivää morsiamena -pari odottaa esikoistaan – miehen vanhemmat olivat lähellä päättää pariskunnan rakkaustarinan traagisesti alkuunsa

90 päivää morsiamena -ohjelman seitsemännella tuotantokaudella naimisiin menneet Anna-Marie Campisi sekä Mursel Mistanoglu odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan, kertoo Us Magazine . Campisi ilmoitti perheuutisesta omalla Instagram -tilillään.

– Mursel ja minä ilmoitamme todella suurella innolla, että odotamme pientä poikaa syntyväksi tämän vuoden toukokuussa! Me olemme tällä hetkellä 22. viikolla, Campisi hehkuttaa päivityksessään.

Campisin julkaisemassa kuvassa on aseteltuna vauvan body, jossa lukee englanniksi teksti "tuleva mehiläistenhoitaja, toukokuu 2022". Sekä Campisi että Mistanoglu hoitavat mehiläisiä ja tapasivat toisensa aikoinaan harrastuksensa kautta. Päivityksessä on lisäksi yhteiskuva pariskunnasta sekä ultraäänikuva vauvasta.

Vuonna 2019 naimisiin mennyt pari on odottanut kovasti saavansa perheenlisäystä. Pariskunta on puhunut avoimesti siitä, ettei 39-vuotias Campisi pysty saamaan enää lapsia. Hänellä on edellisestä liitostaan kolme poikaa: Joey, Gino sekä Leo. Heinäkuussa 2021 Campisi julkaisi Instagramissa päivityksen, jossa kertoi heidän odottavan 3 alkiotaan tuotavaksi Ukrainasta sekä olevan aikeissa allekirjoittaa sopimuksen sijaisäitinsä kanssa.