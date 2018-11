74-vuotias nainen kateissa Forssassa – nähty viimeksi sairaalan päivystyksessä

Poliisin mukaan viimeinen havainto naisesta on Forssan sairaalan päivystyksestä tänään aamulla. Kadonnut on hoikka, noin 165–170 senttimetriä pitkä. Hänellä on päällään harmaa takki ja päässä vaalea pipo. Henkilö on fyysisesti hyvässä kunnossa.