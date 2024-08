71-vuotias kadonnut Kokkolassa – nähty viimeksi kesäkuussa

Oulun poliisilaitos etsii 71-vuotiasta miestä, joka on viimeksi havaittu Kokkolan keskustan alueella 6.kesäkuuta aamulla.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan mies on 182 senttimetriä pitkä ja painaa 92 kiloa. Hänellä on harmaat korvien päälle ulottuvat taipuisat hiukset ja harmaat viikset.

Miehellä on poliisin mukaan ollut päällä vihreä Rukka-merkkinen takki sekä vihreä t-paita, jossa on teksti "Ehkä muistan, ehkä en..." ja hänellä on mukana mahdollisesti kirkkaan sininen kangaskassi.