45-vuotias mies pahoinpideltiin kuoliaaksi Kuopiossa – yksi lyönti riitti viemään hengen

Paikallisen pubin edustalla uhrilla ja toisella miehellä oli ollut sanaharkkaa. Paikalle oli tullut kollmekymppinen siilinjärveläinen mies, joka oli alkanut puolustaa sanaharkan toista osapuolta ja hän oli lyönyt yhden kerran kuopiolaismiestä nyrkillä kasvoihin. Kuopiolainen mies oli lyönnin seurauksena kaatunut maahan ja jäänyt niille sijoilleen. Myöhemmin sairaalassa miehen todettiin menehtyneen.



Poliisi on alkuviikosta kuullut useita tapauksen nähneitä todistajia. Oikeustieteelliset tutkimukset ovat vahvistaneet, että uhri ei ole menehtynyt häneen kohdistuneesta lyönnistä, vaan kuolettava vamma on tullut hänen pään iskeytyessä katuun lyönnin jälkeisen kaatumisen yhteydessä.



Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus. Poliisi ei esitä rikoksesta epäiltyä siilinjärveläistä miestä vangittavaksi, koska epäilty on omalta osaltaan selvittänyt tapauksen ja muita perusteita vangitsemiselle ei ole.