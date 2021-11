19-vuotias nuori mies kadonnut Jyväskylässä – missä on Vili?

Kadonnut liikkuu mahdollisesti hieman hoiperrellen. Hän on poliisin mukaan ruumiinrakenteeltaan laiha, noin 170 senttimetriä pitkä, ja hänellä on vaalea tukka sekä ohut parta. Yllään hänellä on yleensä huppari, jonka huppu on vedetty pään päälle.