18-vuotias yllättäjä takoo hirmuista jälkeä SM-liigassa – perhe teki isoja uhrauksia, nyt puheissa toistuu iso loikka

Päähän on lyöty joukkueen parhaan pistemiehen kultainen kypärä. Lapa on hohtanut tulikuumana.

– Hän on poikkeuksellinen pelaaja, joka on erittäin taitava luomaan maalitilanteita. Hän on monipuolinen ja älykäs kaveri. Todella kypsä ikäisekseen, Härkälä kehuu Hämeenahoa.

Uhrauksia

– Täytyy antaa kiitosta koko perheelle, että he ovat tulleet tämän jääkiekkoharrastuksen perässä, ja että he ovat olleet siinä isosti mukana. Sitä on myöhemmällä iällä tajunnut, että tuo on ollut perheelle vähän isompi hyppäys. Hienoa, että on pystynyt käyttämään niitä mahdollisuuksia hyväkseen, mitä eteen on tullut, Hämeenaho sanoo taustastaan.