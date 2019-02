16 osavaltiota haastoi Trumpin hallinnon oikeuteen – taustalla presidentin julistama kansallinen hätätila: "Rikkoo Yhdysvaltain perustuslakia"

Yhdysvalloissa kuusitoista osavaltiota on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen presidentin julistaman kansallisen hätätilan takia. Osavaltioiden mielestä Trumpin ratkaisu on perustuslain vastainen.

Suurin osa oikeusjutussa mukana olevista osavaltioista on kallellaan demokraatteihin päin: haasteessa ovat mukana Colorado, Connecticut, Delaware, Havaiji, Illinois, Kalifornia, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ja Virginia.

Juridisesti kinkkinen tilanne



Tilanne on juridisesti monimutkainen. Presidentillä on lain mukaan oikeus julistaa hätätila ja käyttää liittovaltion varoja kansallisen turvallisuuden edistämiseen, mutta asetelma on hankala, sillä kongressi on ollut presidentin kanssa eri mieltä. Trump on myös julkisissa lausunnoissaan selvästi osoittanut käyttävänsä hätätilaa välineenä kongressin kiertämiseen.