15-vuotiasta puukotettiin rintaan merkkirepun takia Inkoossa – poliisi epäilee toista teinipoikaa tapon yrityksestä

Esitutkinta on nyt loppusuoralla, ja jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mats Sjöholmin mukaan asiassa epäillään myös tapon yritystä. Kovasta rikoksesta epäiltynä on 16-vuotias poika, joka poliisin käsityksen mukaan käytti ryöstötilanteessa teräasetta.

– Tapon yritys -rikosnimike tulee siitä, että isku on kohdistunut uhrin ylävartalon alueelle. Siinä on ollut ihan konkreettinen hengenvaara, tutkinnanjohtaja Sjöholm selostaa.

Suunnittelivat etukäteen?

– Esitutkinnassa on tullut ilmi, että asianomistajalla on ollut merkkilaukku. Vaikuttaa siltä, että etukäteen on suunniteltu, että he yrittävät viedä sen häneltä.