15-vuotias Saska katosi Kontiolahdella – poliisi pyytää havaintoja

Niemeläisestä on viimeinen havainto eilen noin puolen päivään aikaa Lehmossa Kontiolahdella.

Poliisin mukaan Niemeläinen on noin 180 cm pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on vaaleat hiukset.

Niemeläinen pukeutunut mustaan Björn Borg -merkkiseen huppariin, sinisiin Adidas-verkkareihin ja hänellä on päässään hänellä on musta lippis. Niemeläinen on ollut liikkeellä mustakeltaisella miesten polkupyörällä.