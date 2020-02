13-vuotias poika kaapattiin etupihaltaan keskellä kirkasta päivää – äiti luuli vitsiksi ja löi luurin korvaan, kun poika soitti olevansa panttivankina

Poika löytyi juoksemasta kadulta

Poika kertoi, että hänen hypättyään "kaveriensa" isoveljen autoon he olivat ajaneet tavarataloon ostamaan teippiä, jonka jälkeen he ajoivat hänet paikalliselle hautausmaalle. Siellä he olivat sitoneet 13-vuotiaan teipillä ja pahoinpidelleet häntä lyömällä.