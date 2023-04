100 vuotta sitten hylätyltä kaivosalueelta vaarallinen löytö Australiassa: Myrkkyjen cocktail kuplii maasta Mad Maxin hengessä

Itse kaivos on ollut suljettuna jo yli sata vuotta, mutta alueen maaperä on edelleen myrkyllisten metallien kyllästämää. Western Sydney University -yliopiston tutkija, professori Ian Wright on ottanut alueelta näytteitä ja löytänyt vaarallisella tasolla olevan myrkyllisen metalli-cocktailin, joka paikoitellen kuplii ylös maaperästä. Aiheesta uutisoi Yahoo News Australia.