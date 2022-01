10 miljoonaa dollaria jaossa – naisten huipputurnauksen palkintopotti lähes tuplataan

Summa on suurin naisten golfissa, ja sen mahdollistaa uusi sponsori terveydenhoitoalalta. Seuraavan viiden vuoden aikana kilpailun palkintosumma on tarkoitus nostaa 12 miljoonaan taalaan.

– Yli 75 vuoden ajan naisten US Open on ollut se, jonka voitosta jokainen pikkutyttö ympäri maailman on unelmoinut. Tämä (sponsori)yhteistyö sallii meidän kasvattaa kilpailua kaikin tavoin, Yhdysvaltain golfliiton johtaja Mike Whan totesi.